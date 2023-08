Blauer Löwe 2023: Kulturpreis geht an die KulturBäckerei Hanstedt

Ehestorf - Der Kulturpreis des Landkreises Harburg, der „Blaue Löwe“, geht in diesem Jahr an die KulturBäckerei Hanstedt. Für die Sparte „Interkultureller Austausch“ haben sich acht Projekte und Organisationen aus dem Landkreis Harburg beworben. Das Preisgeld beträgt 4.000 Euro und wird von der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude gestellt. Die feierliche Preisverleihung findet im November in der Empore Buchholz statt.

In der KulturBäckerei Hanstedt organisieren seit 2015 ehrenamtlich Mitarbeitende monatlich das „Internationale Café́“. Dieser Nachmittag bietet Gelegenheiten zum Austausch für Menschen, die aus Hanstedt kommen, und solchen, die aus anderen Ländern in die Gemeinde gezogen sind.

„Die KulturBäckerei Hanstedt spricht mit ihrem großen Engagement viele Menschen an und bindet sie aktiv ein. Besonders beeindruckt hat uns die Vielfalt der kulturellen Arbeit und ihr breites Repertoire“, begründete die Jury ihre Entscheidung für die Auszeichnung. Diese besteht aus regionalen Medien, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und dem Landkreises Harburg sowie aus regionalen Kulturinstitutionen.

Mittlerweile besuchen Gäste aus rund 40 Nationen und Kulturen das Café, darunter oft Mitglieder der Gemeinde und beider Kirchen in Hanstedt. Für das Team der KulturBäckerei ist das Monatstreffen eine Herzensangelegenheit: „Wir sind überzeugt, dass kulturelle Vielfalt enorme Potentiale für die Gesellschaft insgesamt und für jede Region im Besonderen bietet.

Durch die Verleihung des Preises sehen wir uns bestärkt in unseren Aktivitäten“, freut sich Hermann Krekeler von der KulturBäckerei Hanstedt über die Auszeichnung. „Die materielle Unterstützung ermöglicht es uns außerdem, weitere Vorhaben zu planen und umzusetzen.“ cb