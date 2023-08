Ein Weltstar am Flügel begeistert Klassik-Fans im Helmssaal

Harburg - Ein Weltstar am Flügel im Helmssaal am Museumsplatz. Das Publikum genoss. Rund zwei Stunden spielte am Sonntag Pianist Haiou Zhang Stücke von Beethoven und Liszt. Ohr und Auge wurden geschmeichelt. Schon der Bechstein Flügel, dezent mit Licht auf der ansonsten dunklen Bühne in Szene gesetzt, war ein Hingucker. Er ist das persönliche "Arbeitsgerät" von Zhang und wird für seine Konzerte extra zu den Auftrittsorten gebracht.

Das Publikum erlebte einen grandiosen Klassikabend mit einem Pianisten, der seinen Flügel nicht nur perfekt beherrscht, sondern im Klang der alten Meister mit seinem Instrument zu verschmelzen schien.

Der Auftritt des chinesischen Ausnahmetalents, das bereits locker die Elbphilharmonie füllte, fand im Rahmen des Internationalen Music Festivals statt, das seit seinem Bestehen in der mittlerweile 14. Ausgabe von der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt wird. Es hat sich als Magnet für Klassik-Freunde etabliert. Da war Harburg keine Ausnahme. Der Saal war angesichts des Angebots ausverkauft.

Doch nicht nur das versierte Publikum, wie im Helmssaal, kommt in den Genuss dieses hochklassigen Pianisten. Teil des Festivals sind auch Schulkonzerte. Intendant Dieter Klar verriet dem Publikum, dass man diesmal an acht Schulen um die 3.000 Schüler nicht nur erreichte, sondern auch begeisterte. zv