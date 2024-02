Fünf Jahre Kunstleihe Harburg: Kunstgeschenk aus Öl zum kleinen Jubiläum

Harburg - Ende Januar 2024 jährte sich das Bestehen der Harburger Kunstleihe bereits zum 5 Mal. Und ganz unverhofft kam Mitgründer und Künstler Jan Ratschat mit einem Geschenk aus Öl in der Meyerstraße vorbei.

Der Ursprung der Idee eines ersten nichtkommerziellen Kunstverleihs geht allerdings auf das Jahr 2017 zurück. Einige Mitstreiter der Harburger Kulturinitiative SuedKultur saßen zusammen und überlegten nach den erfolgreich angelaufenen Projekten der SuedKultur Music-Night sowie den SuedLese Literaturtagen, was man zur Stärkung der die Bildenden Kunst im Süden der Hansestadt auf die Beine stellen könnte.

Die Idee ist kurz und gut: man stärkt die lokalen zeitgenössischen Künstler, in dem man sie gemeinsam präsentiert und macht Kunst erfahrbar, in dem man sie den Interessierten für eine gewisse Zeit leiht. So kann man sich im persönlichen Umfeld mal länger mit Technik, Motiv, Künstler und Strahlkraft befassen.

Man machte sich schlau und holte sich Hilfe, tüftelte, stellte es einer Vielzahl von lokalen Künstlern vor, diskutierte und brachte es zum Test in der damaligen leerstehenden Dreifaltigkeitskirche Harburgs in der Neuen Straße auf den Weg.

Im Januar 2019 und mit Unterstützung Alfred Toepfer-, Claussen-Simon- und ZEITStiftung wurde dann im hergerichteten Gemeindesaal ganz offiziell und mit zahlreichen illustren Gästen die Kunstliehe Harburg offiziell eröffnet.

Seither musste sie zwar zweimal den Standort wechseln, bis sie Anfang 2020 ihr jetziges Zuhause in der Heimfelder Meyerstraße fand. Aber sie ist eine Erfolgsgeschichte geworden, die bei Harburger und Hamburger Kunstinteressierten gleichermaßen großen Anklang findet.

„Harburgs lokale Kunstszene ist nicht gerade auf Rosen gebettet“, so Jan Ratschat, der zugesteht, dass auch er anfangs seine Skepsis zu dem Projekt hatte. „Aber die Zahl der Ausleihen, der engagierte Einsatz für die lokalen Künstler und die gewaltige Resonanz ist ein absoluter Beweis, dass dieses System funktioniert!“

Und als Dank für das Engagement brachte Jan Ratschat nun zum 5-jährigen Bestehen zwei Ölwerke als Geschenk mit. Ratschat, der jüngst erfolgreich in Güstrow ausstellte und verkaufte, will damit das Harburger Engagement würdigen. „Es freut uns ungemein“, so Heiko Langanke, Vorsitzender des gemeinnützigen Kunstvereins.

Feiern will der ehrenamtliche Verein dieses Jahr sein kleines Jubiläum nicht, sondern setzt weiterhin auf reale Aktionen. So ist dieses Jahr ein großes vierwöchiges Kunstevent namens SuedArt24 in Arbeit und im Juni zu erwarten.

Und wer dennoch der Kunstleihe gratulieren will, spendet entweder auf das Konto der Kunstleihe, GLSD Bank, IBAN: DE37430609671041701000 oder leiht sich selbst Kunst an den Öffnungstagen donnerstagd und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr. Meyerstraße 26 in Heimfeld, www.kunstleihe-harburg.de cb