Werkstattkonzert der GSH: Die Sporthalle wird zum Konzertsaal

Harburg – Die Werkstattkonzerte der Goethe Schule Harburg gehören seit vielen Jahren zu den musikalischen Highlights in Harburg. Am Dienstag, 20. Februar ist es wieder so weit. Goethe Kids und Gospel Train laden zu einem mitreißenden Konzert in der Kletterhalle der Schule ein.

Alle Chöre der Goethe Schule sind auch in dem überregional großen Projekt „The Young ClassX“ beteiligt, dass Chorleiter Peter Schuldt mitgegründet und über 12 Jahre geleitet hat.

Jede Schule des Projektes veranstaltet einmal im Jahr ein individuelles Chorkonzert im dem auch vieles ausprobiert werden kann.

Die „Goethe Kids“ mit den Jahrgängen 5 und 6 und natürlich auch der bekannte Jugendchor Gospel Train mit einem angepassten Programm gestalten den Abend. Solistische Einzelleistungen des Chores Gospel Train stehen auf dem Programm.

Die gesamte Sporthalle H3 wird in einen großen Konzertsaal umfunktioniert. Aber auch dies hat ihren besonderen Charme und bietet ein unverwechselbares Ambiente. Durch das Programm führt die Sängerin Amelie Lotto Beck.

Der Eintritt beträgt Zwei Euro und die Karten sind direkt an der Abendkasse erhältlich. Beginn des Konzertes ist um 18.30 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. cb