Fulminant und entstaubt: Der Froschkönig in der Version der Musical Kids

Sinstorf - Sie sind ein Highlight und gehören zur Vorweihnachtszeit dazu - die Inszenierungen der Musical Kids. So waren und sind die Vorstellungen für das Stück "Der Froschkönig" bereits lange ausverkauft.

Wer dabei sein kann den erwartet in der in der wie dafür geschaffenen Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums eine fulminante und "entstaubte" Inszenierung das altehrwürdige Märchen der Gebrüder Grimm. "Anders als im Originaltext wird zuerst die Frage geklärt, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Prinz in einen Frosch verwandelt wurde", so Autor und Regisseur Uwe Heynitz. Dafür legte er dessen Mutter den Satz "Sei doch mal nicht so ein Frosch" in den Mund. Der Prinz, dem eine ausgeprägte Angst vor Frauen zu eigen ist, antwortet mit dem verhängnisvollen Satz: "Lieber Frosch als verheiratet", was eine zufällig anwesende Hexe dazu animiert, den armen Kerl zu verzaubern.

Und das ist beileibe nicht das Einzige, was in diesem urkomischen Stück schief läuft. Als sich zu Beginn der klemmende Vorhang nicht öffnen lässt und der in Spanien weilende Techniker durchs Telefon den Tipp gibt, es mit Gewalt zu probieren, fällt das ganze, wunderschöne Bühnenbild in sich zusammen. In diesem Stil geht es fröhlich weiter, bis am Ende das sich heftig küssende Königspaar in die Kulisse kracht.

Die theaterbegeisterten Kinder und Jugendlichen zwischen acht und sechzehn Jahren, die in dem Stück ihren Auftritt haben, zeigen hohe Professionalität: sie sind, das merkt man bei den Aufführungen, einfach begeisterte Schauspieler. Ganz besonders ins Zeug legen müssen sich die beiden Jungen, die jeder drei Ritter spielen. Denn die stammen aus verschiedenen Gegenden Europas. Da gilt es nicht nur schnell das Kostüm, sondern auch den Dialekt zu wechseln, was dem Stück noch mehr Leichtigkeit und Heiterkeit gibt.

Wer jetzt Lust auf die Musical Kids hat: nach der Aufführung ist vor der Aufführung. Am 28. und 29. Februar 2024 spielen die Musical Kids in der Friedrich-Ebert-Halle das Familienmusical "Mein Freund Ben". Karten und weitere Informationen gibt es unter www.musicalkids-hamburg.de