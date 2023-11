4000 Euro Preisgeld: Kulturpreis „Blauer Löwe“ geht an die KulturBäckerei Hanstedt

Ehestorf - 40 Nationen und Kulturen an einem Tisch – für diesen erfolgreichen „Interkulturellen Austausch“ im Landkreis Harburg erhielt die KulturBäckerei Hanstedt den Kulturpreis „Blauer Löwe“. Landrat Rainer Rempe und Holger Iborg, Vorstandvertreter der fördernden Sparkasse Harburg-Buxtehude, gratulierten vorigen Dienstag Hermann Krekeler, der die Auszeichnung stellvertretend für alle Beteiligten vor 220 Gästen in der Empore Buchholz entgegennahm.

Die KulturBäckerei Hanstedt setzte sich unter acht Projekten mit ihrem Austauschangebot für Menschen unterschiedlicher Kulturen durch. Untermalt wurde die Verleihung mit Klezmer-Musik von der Gruppe „A Mekhaye“. Zum Abschluss der Preisverleihung boten die Kulturbäckerinnen und Kulturbäcker ein vielfältiges Programm aus Taizé-Liedern, Chansons und Interviews über persönliche Zukunftswünsche und -wege in den jeweiligen Landessprachen.

Rainer Rempe beglückwünschte die KulturBäckerei Hanstedt für ihre engagierte Arbeit: „Ein Anlass wie heute zeigt, dass man gar nicht weit reisen muss, um einen umfassenderen Blick auf die Welt zu bekommen, um Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.“

Holger Iborg freute sich, stellvertretend für den Vorstandsvorsitzenden Andreas Sommer, das Preisgeld von 4000 Euro der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude zu überreichen. Er erklärte: „Kulturelle Vielfalt begleitet uns heute in allen Bereichen des Lebens. Interkulturelle Kompetenzen sind deshalb wichtiger denn je. Die Kunst und Kultur bieten Raum für einen Austausch. Und das Schöne: Bei Angeboten, wie die KulturBäckerei Hanstedt sie bietet, zum Beispiel bei Tanz und Gesprächen, fallen Vorurteile wie ein Kartenhaus auseinander.“

In der KulturBäckerei Hanstedt organisieren seit 2015 ehrenamtlich Mitarbeitende monatliche Treffen zum Austausch verschiedener Kulturen, zunächst unter dem Titel „Internationales Café́“, dann in anderen Räumlichkeiten mit dem Namen „Wohnzimmer“ beziehungsweise „Internationales Wohnzimmer“ und seit 2019 mit Sitz in einer ehemaligen Bäckerei als „KulturBäckerei“. Die Treffen bieten Gelegenheiten zum Austausch für Menschen, die aus Hanstedt kommen, und solchen, die aus anderen Ländern in die Gemeinde gezogen sind. Mittlerweile besuchen Gäste aus 40 Nationen und Kulturen, darunter oft Mitglieder der Gemeinde und beider Kirchen in Hanstedt die regelmäßigen Treffen. cb