Kraken und ganz scharfe Sachen auf der Osterausstellung in Heimfeld

Heimfeld - Sich mal einen Oktopus um den Finger wickeln lassen oder einen Blick auf ganz scharfe Sachen werfen. Das geht gerade im Privathotel Lindtner. Donnerstagabend eröffnete die Osterausstellung, auf der zum 25. Mal Kunsthandwerker zeigen, was sie so herstellen.

Michael Schimmel und sein Sohn Janos Freuschle als Kalkhorst in Mecklenburg-Vorpommern sind erstmals dabei. Sie sind für die ganz scharfen Sachen zuständig. Beide machen Messer. Der Vater schmiedet seit einen Vierteljahrhundert Klingen. Sein Sohn studierte Produktdesign. Zusammen machen sie jetzt Messer, deren Griff aus Plastikmüll besteht. Der wird geschreddert und in Form gegossen. So finden alte Deckel von Cola-Flaschen oder kaputtes Kinderspielzeug eine neue Bestimmung.

Wer es exklusiver mag, der kann das Messer aus Damaststahl mit einem Griff aus Mammutzahn bestaunen und auch kaufen. Der Jury der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks Hamburg gefiel die Arbeit des Vater-Sohn-Duos - natürlich die Messer mit den Griffen aus ehemaligen Plastikmüll - so gut, dass die beiden Neulinge gleich ausgezeichnet wurden.

Bei Sabine Lang geht es maritim zu. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin hat nach Hamburg geheiratet und kann hier gleich zwei Leidenschaften nachgehen, wovon eine Segeln ist. Das spiegelt sich in ihrem Schmuck wieder. Echte Hingucker: Ihre Kraken-Ringe, die sich regelrecht und den Finger wickeln.

Nach der Eröffnung am Donnerstagabend schlug noch die stunde von Wein-Botschafter Dieter Salomon. Er vertritt das Weingut Schloss Johannisberg und hatte einige exzellente Tropfen dabei, zu dem passend ein Menü von Küchenchef Sebastian Lohmann und sein Team kreiert worden war. Zum Wein gab es noch viel Input zum geschichtsträchtigen Weingut auf dem der Riesling "erfunden" wurde.

Insgesamt bieten die knapp 40 Aussteller bis Ostermontag ihre Waren auf der Osterausstellung an, die täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist. zv