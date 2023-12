Kunst statt Leerstand: 3. ARTvent im Pavillon am Lüneburger Tor

Harburg – Jahrelang stand der Pavillon am Lüneburger Tor in der Harburger City leer. Das es auch anders geht, zeigte zum Harburger Kulturtag das Team der Harburger Kunstleihe: Im Rahmen des „KunstSchauFensters“ nutzte sie neben vielen Vitrinen und Schaufenstern auch diese Fläche, um Kunst aus Harburg zu präsentieren.

Der Pavillon wurde mit der Licht-Kunst-Installation „Data Morgana“ in der Dunkelheit zur Attraktion. Dazu gesellten sich dann weitere Werke von mehr als zehn Harburger Künstlern.

Das Projekt kam so gut an, dass die Kunst im Pavillon blieb – und noch bleibt: „Bis Jahresende wird die Kunst dort noch zu sehen sein. Manche Werke sind aber auch käuflich zu erwerben und so ein ideales Weihnachtsgeschenk für Feingeister“, sagt Mitorganisator Heiko Langanke.

Eine gute Möglichkeit Kunst und Künstler kennenzulernen gibt es am Sonntag, 17. Dezember: Um 15 Uhr lädt die Kunstleihe zum 3. ARTvent. Langanke: „Zwanglos und gegebenenfalls bei einem Becher Glühwein kann man mit den Aktiven ins Gespräch kommen, sich manches erklären lassen und bei Einbruch der Dunkelheit sich der Data Morgana hingeben.“

Auch in Zukunft soll der Pavillon genutzt werden und nicht leer stehen, wie in der Vergangenheit: „Die Bezirksverwaltung wird gebeten, Kontakt mit dem Eigentümer des Pavillons am Lüneburger Tor aufzunehmen und mit diesem zu klären, ob und zu welchen Bedingungen er bereit wäre, den Pavillon für eine wechselnde Pop-up-Nutzungen durch Kulturschaffende, Vereine und Organisationen zur Verfügung zu stellen“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD und Grüne. cb