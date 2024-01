Das Kulturcafé "Komm du" hat Insolvenz angemeldet und ist geschlossen

Harburg - Es ist aus. Das Kulturcafé Komm du an der Buxtehuder Straße Ecke Helmsweg hat Insolvenz angemeldet. Ab sofort ist der Betrieb eingestellt. Damit fallen auch alle bereits angekündigten Veranstaltungen aus.

"Corona und alles darauf Folgende wie Energiekriese oder Inflation, hat uns eingeholt. Rückzahlungen von Coronahilfen, Nachzahlungen, ängstliche Gäste, verunsicherte Gäste, Unvorhersehbarkeiten durch Politik im in und Ausland. All dem konnten wir nicht mehr Stand halten", heißt es in einer Erklärung von Britta de Buhr, Inhaberin des Komm du. Dazu seien die Steuererhöhung in der Gastro und dann noch der mögliche geplante Wegfall der Rentenzuschüsse gekommen, die man hätte ausgleichen werden müssen.

Das Komm du hatte im Dezember 2012 in den Räumen der ehemaligen "Gerichtslaube" eröffnet und bot eine Mischung aus Restaurant, Café, Musikclub und Kleinkunstbühne. Das Team hatte es geschafft fast täglich eine Veranstaltung, von Konzert über Lesung bis Theater für Kinder, auf die Beine zu stellen. Dazu gab es ein Angebot von Speisen bis selbst gebackenen Kuchen.

Am Ende hat es nicht gereicht. zv