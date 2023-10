Neue Graffiti laden zu einen Abstecher zur Flutschutzwand in Heimfeld ein

Heimfeld - Es ist schon cool, was einige Könner der Streetart in der Letzten Zeit auf die Flutschutzwand am Bostelbeker Hauptdeich gebracht haben. So wie dieses Graffiti SEMA. Dahinter soll ein polnischer Künstler stecken.

Es ist ist eines von mehreren "Neuheiten", die dort zu sehen sind. Auch ein Hauch von Star Wars und Call of Duty ist aktuell auf der Flutschutzwand zu finden. zv