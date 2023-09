Installation & Gesprächslesung: Anspruchsvolles Programm zum Tag der Einheit

Harburg - Zwei Tage wird es zum Tag der Deutschen Einheit im Speicher am Kaufhauskanal im Binnenhafen spannend. Am 2. Oktober ist Prof. Dirk Oschman um 19 Uhr Gast von Henry C. Brinker bei einem Gesprächslesung. Oschmann ist Autor des Buches „Der Osten-eine westdeutsche Erfindung“. In dem Sachbuch fasst der Leipziger Germanist aus seiner Sicht in einer mit Daten, Zahlen und Fakten gespickten Polemik zusammen, auf welchen Feldern ungerechtfertigte Zuschreibungen und Stereotype erzeugt werden, mit denen der bundesdeutsche Westen den Osten stigmatisiert und ins 2. Glied stellt.

An beiden Tagen ist das Installationsprojekts des Brandenburg-Berliner Künstlers und Architekten Rainer Düvell zu erleben. Die geschickte Installation, die in einem Zeitstrahl deutsche Geschichte, Teilung, Durchlässigkeit und Wiedervereinigung simuliert, gibt Gelegenheit, eigene Erfahrungen und Fremdwahrnehmungen abzugleichen und in einem hierarchiefreien Raum zu artikulieren.

Gleichzeitig gibt es in einem Gesprächskreis die Gelegenheit für Menschen aus Ost und West in den direkten Dialog zu treten. Vertreter beider Seiten sollen ihre Sicht mitteilen. Rainer Düvell wird an beiden Tagen dabei sein.

Henry C. Brinker verspricht mit an beiden Tagen ein anspruchsvolles Programm, das „etwas ganz anderes“ und keine Party sein wird. zv