Featured

The Hallway: Im Kunstverein wird Ausstellung der Künstlerin Noémi Barbaglia gezeigt

Harburg – Im Kunstverein Harburger Bahnhof laufen die Vorbereitungen für die neue Ausstellung auf Hochtouren: Hinter geschlossenen Türen wird die Ausstellung der Künstlerin Noémi Barbaglia vorbereitet.

Am Freitag, 31. Mai wird die Ausstellung mit dem Namen “The Hallway” ab 19 Uhr feierlich eröffnet. Ab Samstag, 1. Juni, ist die Ausstellung im Harburger Bahnhof allen Besuchern zugänglich.

Für ihre erste institutionelle Einzelausstellung hat Noémi Barbaglia eine raumgreifende Installation entwickelt, die sich mit der besonderen Lage des Kunstvereins in der Durchgangssituation des Harburger Bahnhofs auseinandersetzt.

Mit der gläsernen Eingangstür und kostenfreiem Eintritt scheint der Kunstverein ein durchlässiger und zugänglicher Ort zu sein. Gleichwohl sind beim Betreten unsichtbare Schwellen zu überwinden, die das spezifische Regelwerk innerhalb des institutionellen Rahmens abstecken und den Kunst Ort so vom ihn umgebenden Alltag abgrenzen.

Michel Foucault hat für solche Räume den Begriff der Heterotopie geprägt, in denen gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert, repräsentiert, aufgelöst oder umgekehrt werden. In ihren Arbeiten nutzt Barbaglia den Schleier als zentrale Metapher, der das Innen und Außen, dass Davor und Dahinter sowie unsere eigene Position in diesem Gefüge von sichtbaren und unsichtbaren Räumen thematisiert. Diese Gedanken verwebt Barbaglia im Kunstverein zu einer skulpturalen Intervention im Spannungsverhältnis zur Architektur des Raumes.

Die Ausstellung ist bis zum 25. August, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Am Donnerstag, 13. Juni, findet um 17 Uhr eine Kuratoren-Führung statt.