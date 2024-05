Featured

Neue Ausstellung im Harburger Museum: Brigitte Nolden - Parallele Welten

Harburg – Die neue Ausstellung im Harburger Museum ist voll und ganz der Kunst gewidmet: Von morgen bis zum 8. September 2024 ist die Hamburger Künstlerin Brigitte Nolden zu Gast im Stadtmuseum Harburg. Die letzte reine Kunstausstellung gab es 2017 mit der Duckomenta, bei der sich alles um Enten auf ihrer Reise durch die Kulturgeschichte drehte.

In diesem Jahr wird Brigitte Nolden 80 Jahre alt. Und aus Anlass ihres 80. Geburtstages zeigt das Museum eine große Retrospektive ihres künstlerischen Schaffens. Nach 1966, 1994 und 2014 ist es die vierte Ausstellung der Harburger Künstlerin.

Mehr als 100, zum Teil großformatige Werke werden, gezeigt. Dazu kommen Skulpturen, zwei Dia-Shows und viele Gegenstände aus ihrem künstlerischen Leben, die in Vitrinen gezeigt werden.

Harburg ist der Stadtteil, in dem Brigitte Nolden aufwuchs und dem sie bis heute verbunden ist. Der Harburger Hafen mit seiner Industrie- und Maschinenthematik flossen ebenso in ihre Bilder ein wie mythologische Themen. In der Ausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiger Bilderkosmos: Gemälde aus der Harburger Frühzeit der Künstlerin werden aktuellen Arbeiten gegenübergestellt. Zur Ausstellung bietet das Museum ein besonderes Begleitprogramm mit Führungen und einer Lesung durch Brigitte Nolden selbst.

Brigitte Nolden ist dem Museum seit vielen Jahren eng verbunden, und schon mehrfach wurden in Sonderausstellungen ihre Werke gezeigt. In der neuen Schau "Brigitte Nolden - Parallele Welten" präsentiert das Stadtmuseum Harburg nun aus Anlass ihres 80. Geburtstages auf drei Etagen mehr als hundert ihrer Kunstwerke aus über sechs Jahrzehnten.

Die Ausstellung ist als Zusammenschau ihrer unterschiedlichen Arbeitsbereiche konzipiert. Parallel zueinander werden verschiedene Werke gezeigt, die einen Einblick in das umfangreiche Schaffen der Künstlerin geben: Beständig hat sie gezeichnet, gemalt, fotografiert und versucht, das bewegte Leben der Großstadt festzuhalten.

In der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum Harburg werden im Erdgeschoss ihre kleinen Gemälde aus den frühen Harburger Jahren mit aktuellen Arbeiten der gleichen Motive kontrastiert. Außerdem sind Großformate aus der Mythologie-Serie zu sehen, in denen die Künstlerin Industrieansichten mit aktuellen Themen und antiken Mythen verknüpft.

Im 1. und 2. Stock der Ausstellungsfläche betritt man die Welt des Naturstudiums: Fein gezeichnete Studien von Menschen und Räumen aus den Jahren 1967 bis 1980 halten Zwiesprache mit kleinen Skulpturen. Auch die Umsetzung in Grafik ist zu sehen. Parallel dazu wird eine Auswahl thematisch passender Fotografien an die Wand projiziert. Neuerdings wählt die Künstlerin Tagebuchtexte, Erzählungen und Gedichte aus, versieht sie mit passenden Bildern und gestaltet damit Bücher. Einige Beispiele werden im Rahmen der Ausstellung gezeigt.

Am 6. September 2024 begeht die Harburger Malerin Brigitte Nolden ihren 80. Geburtstag. Einige ihrer Bilder sind schon seit vielen Jahren im Besitz des Stadtmuseums Harburg. Nun hat sie ihren Vorlass dem Museum anvertraut, das mit dieser Retrospektive noch einmal ihr umfangreiches künstlerisches Schaffen würdigen möchte.

Wer mehr über die Werke der Künstlerin erfahren möchte, hat bei Führungen und einer Lesung durch Brigitte Nolden selbst die Gelegenheit dazu. Außerdem ist zur Schau ein Katalog erschienen, der zum Preis von 9,80 Euro im Museumsshop erworben werden kann.

Die Ausstellung im Gebäude am Museumsplatz 2 wird am Freitag offiziell eröffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.