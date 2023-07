"Unfassbar verdichtetes Programm": Sechs tolle Tage Festival "Sommer im Park"

Wilstorf - Sechs Tage "Sommer im Park". Von kommenden Dienstag, den 25. Juli wird es auf der Harburger Stadtparkbühne ein "unfassbar verdichtetes Programm", wie Karsten Schölermann, einer der Organisatoren, sagt. Zwei Highlights sind Lotto King Karl & die Barmbek Dreamboys und Fräulein Motte.

Alle Auftritte mit Uhrzeit gibt erst hier bei uns um Veranstaltungskalender.

Und es gibt bei dem Festival nicht nur viel zu sehen und hören. Es ist auf für viele Geschmäcker etwas dabei. Der Dienstag, 25. Juli, ist Theatertag mit Schwerpunkt Comedy. Das Programm startet um 13:30 Uhr mit einem Theaterworkshop. Freuen darf man sich auf eine Horror Komödie von Theater im Park mit prallem Bühnenbild, sowie die Stand-Ups Jasmin Kettana, Marvin Spencer oder Andres Crump, freuen.

Der Mittwoch startet um 14 Uhr in ein pralles Musikprogramm. Mit dabei sind Tadday, das Like Mint Trio oder Mya. Um 18 Uhr führt Theater im Park noch einmal die Horror Komödie auf.

Am Donnerstag, den 27. Juli, ist Schlagertag. Man höre und staune: Heimo von Marias Ballroom hat ihn organisiert. "Es ist mal kein typisches Ballroom-Programm", sagt Heimo. Mit dabei ist Peter Sebastian am Nachmittag. Den Abend bespielt Fräulein Motte. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, kann an dem Tag ab 18 Uhr sich die Horror Komödie von Theater im Park anschauen.

Der Freitag läutet das Wochenende und damit den Höhepunkt ein. Es spielen ab 14 Uhr Steve Baker & the Lifewires, oder Jawbone. Wie täglich das Murmeltier kommt wird auch die Horror Komödie von Theater im Park, letztmalig bei dem Festival, gezeigt. Ab 20 Uhr startet das Glittergewitter, die erfolgreichste Veranstaltung vom Stellwerk im Bahnhof Harburg unter freiem Himmel im Stadtpark.

Am Sonnabend gibt es ab 14 Uhr Musik. Mit dabei sind Tramper (Folk) oder Quel Bordel (Folk-Punk). Dann, um 20 Uhr, ist es so weit. Lotto und seine Barmbek Dreamboys werden für drei stunden die Stadtparkbühne rocken. Maximal 900 Karten gehen unter die Leute. Die Veranstalter setzen auf ein faires Publikum. Es werden keine Zäune das Gelände absperren, obwohl der Ticketpreis für Lotto bei 28,50 Euro liegt. "Alle Künstler, die auftreten, bekommen Gage", sagt Schölermann dazu. Insgesamt sei das Festival ein Projekt, bei dem man, wenn es gut läuft, trotz Sponsoren und Zuwendung von der Stadt, mit einer schwarzen Null heraus geht

Der Sonntag wird gemächlich. Um zehn Uhr startet die Sportlerehrung, dann feiert Harburg von 12 Uhr bis 16 Uhr seine Vielfalt. Dabei wird der SiKo-Preis verliehen und es gibt eine Vielfaltsmeile, auf der sich Vereine und Institutionen vorstellen.

Auch weil das Festival erstmals in der Ferienzeit stattfindet, gibt es an allen Tagen ein umfangreiches Programm für Kinder.