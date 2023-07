Art Cornern: Vier Sonntage wird der Kulturkiosk Plattform für Kunst und Begegnung

Harburg - Der Kulturkiosk in der Blohmstraße wird zur Plattform für Kunst und Begegnung: Unter dem Motto "Art Cornern" haben die Veranstalter Resi und Patrick Kunstschaffende aus der Region eingeladen, um an vier aufeinanderfolgen Sonntagen im Sommer jeweils von 16 bis 20 Uhr mit Freunden, Fans und Familie an dieser besonderen Aktion teilzunehmen.

Die Idee hinter "Art Cornern" ist es, die Kiosk-Kultur in Harburg mit Kunst zu verbinden. Anstatt Süßigkeiten und Tabak werden im Kiosk Kunstwerke präsentiert, während im Außenbereich "Cornern" und geselliges Beisammensein stattfinden.

Die Künstler stellen ihre Werke im Kiosk aus und kleinere Kunstwerke können in speziell gestalteten "Kunstwundertütchen" oder anderen kiosktauglichen Formaten erworben werden.

Die Getränkeflaschen werden mit "Kunstdrucken" versehen und werden gegen Spenden zur Erfrischung und zum Erwerb erhältlich sein.

Folgende Künstler sind an den jeweiligen Sonntagen vor Ort dabei:

30. Juli: Resi: Tierportraits, Recycling Art, Kleinkunst; Bernd Muss: Zeichnungen, Objekte, Tattoos; André Böndel: Abstrakte Malerei; Leuchtturm-Jan: genähte Leuchttürme

6. August: Resi: Tierportraits, Recycling Art, Kleinkunst; Ralf Schwinge: Urbane Malerei; Jessica Albers: Aktmalerei; Leuchtturm-Jan: genähte Leuchttürme

13. August: Resi: Tierportraits, Recycling Art, Kleinkunst; Nina Briola: Malerei; Eimerchef: Fotokunst

20. August, Familientag: Resi: Tierportraits, Recycling Art, Kleinkunst; Philine Hartmann: Holzschnitt; Heidrun Hartmann: Abstrakte Malerei; Ulrike-Kisten Harms – Abstrakte Malerei; Bernd Hartmann: Hamburger Hummel vom Shanty Chor Neu Wulmstorf; Leuchtturm-Jan: genähte Leuchttürme

Es handelt sich nicht um einen Kunsthandwerkermarkt, daher werden keine Warenstände aufgebaut. Stattdessen steht die Kunst im Fokus. Es wird ein paar Sitzgelegenheiten geben, um sich entspannt rund um den Kulturkiosk an der Straßenecke zu treffen. cb