Weihnachtsmusical: Die Musical Kids bringen den Fröschkönig auf die Bühne

Sinstorf - Die Weihnachtsmusicals der jungen Profis der Musical Kids sind seit vielen Jahren für Jung und Alt in Harburg ein festes Event in der Vorweihnachtszeit und aus dem Harburger Kulturleben nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr ist es die 75 Minuten lange Harburger Version des bekannten Grimm’schen Märchens "Der Froschkönig", die im Stile einer Screwball-Komödie herrlich überdreht und lustig im Immanuel-Kant-Gymnasiums auf die Bühne gebracht wird. Es ist das 19. Weihnachtsmärchen, dass die Musical Kids auf die Bühne bringen.



Die Zuschauer käönnen sich auf opulente Kostüme von Karlotta Burkhardt, verwegene Tänze, ein traumhaftes Bühnenbild von Susanne Körösi und die umwerfend schöne Musik des Rosengartener Komponisten Uwe Heynitz freuen.

Vorstellungen finden am Sonnabend, den 25. November, und am 2. Dezember jeweils 14 Uhr und 17.00 Uhr, sowie am Sonntag, den 26. November, und am 3. Dezember jeweils um 15 Uhr statt. Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Online können sie unter www.musicalkids-hamburg.de bestellt werden.

Alle, die schon ein bisschen über die Weihnachtszeit hinaus planen wollen, sollten sich den 28. und 29. Februar rot im Kalender anstreichen. Denn dann präsentieren die Musical Kids das Familienmusical „Mein Freund Ben“ in der Friedrich-Ebert-Halle, mit Live-Musik des Universe Sound Orchestras. Auch dieses Februar-Stück wird wie schon 2023 „Anouk und ihre Reise ans Meer“ jeweils um 11 Uhr als Schulvorstellung und um 18 Uhr als Abendvorstellung auf die Bühne gebracht. Für „Mein Freund Ben“ startet der Ticketverkauf am 1. Oktober. zv