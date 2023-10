Weltklasse-Cellist Philipp Schupelius spielt im Speicher am Kaufhauskanal

Harburg - Klassik-Fans wird Philipp Schupelius ein Begriff sein. Der 20-Jährige gilt als Weltklasse auf dem Cello. Am 25. Oktober ist er in Harburg zu Gast. Zusammen mit der Japanerin Yukio Kaihara spielt er im Speicher am Kaufhauskanal Werke von Bach, Beethoven, Casals und anderen.

Schupelius spielt seit er acht Jahre alt ist das Instrument, dass er perfekt beherrscht. Sein Können brachten ihm zahlreich Auszeichnungen ein. Erst im August dieses Jahres gewann er den Deutschen Musikwettbewerb in Bonn. Ebenfalls in diesem Jahr erhielt er die Silbermedaille des Eurovision Young Musicians Contest beim Festival Radio France in Montpellier. 2020 gewann er den „Discovery Award“ der International Classical Music Awards.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr.