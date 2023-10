Elefantös: Kulturkiosk zeigt Recyclingkunst-Ausstellung von Hagen Guhr

Harburg – Das wird „Elefantös“: Die neue Ausstellung im Kulturkiosk, der kleinsten Galerie Hamburgs, widmet sich ganz besonderen kleinen Elefanten von Hagen Guhr. Denn er kann nicht nur Druck, er kann auch Kunst - Hagen Guhr, Geschäftsführer der Harburger „Schüthedruck Verlags GmbH“.

Angeregt durch eine Recyclingkunst-Ausstellung, beginnt er im Frühjahr 2022 Elefanten aus alten Kanistern zu entwickeln. Zum diesjährigen Harburger Kulturtag zeigt Hagen Guhr erstmals einige seiner „elefantösen“ Werke.

Zum Bestaunen sind diese erstmals am Harburger Kulturtag, Sonntag, 5. November, zwischen 12 und 17 Uhr im Kulturkiosk an der Blohmstraße. Der Künstler ist an diesem Tag anwesend. Die Ausstellung „Elefantös" ist anschließend noch bis 6. Dezember zu sehen. cb