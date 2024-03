Zuschauer feiern "Mein Freund Ben" von den Musical Kids

Heimfeld - Es geht um Liebe, zerstrittene Familien und um den Hass in der Welt. Das Stück "Mein Freund Ben" von den Musical Kids, das in der Friedrich-Ebert-Halle Premiere feierte, ist so etwas, wie eine modernes Fassung von William Shakespeare Tragödie "Romeo und Julia".

Gewohnt gekonnt von Regisseur Uwe Heynitz in Szene gesetzt wurde das 100 Minuten lange Musical von 600 überwiegend Kindern, die zur ersten von vier Vorstellungen kamen, gefeiert.

Die Handlung: Familie "Kirsche" und Familie "Birne" haben Streit. Es geht um einen Baum, der Schatten wirft und weg soll. Womit die "Birnes" nicht gerechnet haben: Eine ihrer Töchter, "Marlie", hat sich in "Sam", einen der Söhne der "Kirsches", verliebt und die Seiten gewechselt.

Nila Bornmüller und Jan Kammerahl setzten diese Charaktere gekonnt um, genau wie die 21 anderen jungen Schauspieler, die das Stück zu einem Erlebnis machten.

Gewohnt fulminant waren das Bühnenbild von Susanne Körösi und die Kostüme von Beate Halatscheff, die, wie schon bei vorangegangenen Produktionen, der Aufführung das I-Tüpfelchen gaben. Besonders gut kam das Baumwesen „Ben“ rüber, das Carla Behrens verkörperte.

Neben der schauspielerischen Leistung, dem Bühnenbild und den Kostümen ist auch immer wieder die Musik bei den Aufführungen der Musical Kids besonders. Lieder wie von Uwe Heynitz komponierten Songs „Colours“, „Disco“, „Fake News“ oder „In meinem Himmel“ werden im Gedächtnis vieler Zuschauer noch angenehm nachklingen. zv