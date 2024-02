A7: Lastern auf Rastplatz Plane aufgeschlitzt

Garlstorf - Unbekannte haben auf der Suche nach Beute am Wochenende auf dem Parkplatz Garlstorf an der A7 bei mehreren Lastern die Planen aufgeschlitzt.

Am Sonntag hatte sich der Fahrer eines Sattelzuges bei der Polizei gemeldet. Er gab an, an seinem Laster, mit dem er in der Nacht auf dem Rastplatz gestanden hatte, eine aufgeschlitzte Plane und entwendete Ware festgestellt zu haben.

Polizisten ermittelten, dass dem Mann bereits in der Nacht, in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 1:30 Uhr, zwei männliche Personen auf dem Rastplatz aufgefallen waren, die sich zwischen den parkenden Fahrzeugen bewegt hatten.

Erst bei Tageslicht fiel dann auf, dass an insgesamt vier Sattelaufliegern die Planen eingeschnitten worden waren. Die Täter hatten offenbar durch die Schlitze auf die Ladefläche geschaut, um nach geeigneter Beute zu suchen. Nur in einem Fall entwendeten sie geladene Ware im Wert von rund 100 Euro. zv