Eißendorf: Kripo sucht Zeugen zu Raubüberfall

Eißendorf - Nach einem Raubüberfall an der Eißendorfer Straße sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr. Das Opfer (35) und der Täter waren zusammen in einem Bus unterwegs gewesen. An der Haltestelle Höhe Mehringweg stiegen der 35-Jährige, ein Begleiter und der Räuber aus.

Der 35-Jährige kaufte noch im Kiosk Zigaretten. Kurz nachdem er wieder aus dem kleinen Laden gekommen war, wurde er von hinten niedergeschlagen. Dann griff der Täter die Geldbörse seines Opfers und flüchtete.

Der Räuber wird als um die 25 Jahre alter, etwa 1,75 Meter großer und schlanker "Südländer" beschrieben. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo unter Telefon 4286-56789 entgegen. zv