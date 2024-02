Alvesen: Hunde versetzen Pferd in Panik

Alvesen - Vier frei laufende Hunde haben am Waldparkplatz an der Straße Am Rosengarten ein Reitpferd derart in Panik versetzt, dass es die Reiterin (54) abwarf und flüchtete. Die 54-Jährige wurde dabei verletzt.

Der offensichtliche Halter von zwei Hunden, der seine Tiere gerade aus dem Auto gelassen hatte, holte die Hunde ins Fahrzeug zurück und flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Spaziergänger konnten das durchgegangene Pferd einfangen. Das Tier blieb unverletzt. Die Reiterin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht jetzt zu dem Vorfall, der sich bereits am Freitag, den 2. Februar, gegen 12:20 Uhr ereignete, Zeugen. Sie möchten sich unter Telefon 04105/6200 melden. zv