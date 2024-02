Ramelsloh: Einbrecher kamen über Terrasse

Ramelsloh - Über die Terrassentür sind Einbrecher in der Straße Auf dem Horn in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter durchwühlten samtliche Räume. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren. Dabei stellten die Beamten fest, dass über 30 Hebelversuchen nötig waren, um die Kittfalz der Dreifach-Verglasung zu durchstechen.

Im Hittfelder Ortsteil Waldesruh wurden gleich drei Häuser von Einbrechern heimgesucht. alle liegen in der Straße Zum Kaiserort. In einem Fall nutzten die Täter eine auf dem Grundstück gefundene Leiter, um an ein Fenster im ersten stock zu kommen, über das sie ins Haus eindrangen. zv