Appel: Brand eines Mehrfamilienhauses

Appel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet aus bislang unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Karlsteinweg in Appel in Brand.

Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde ein Großteil des Dachstuhls zerstört. Der Schaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise dabei verletzt. cb