Hausbruch: Instandsetzung des Straßenablaufs in der Georg-Heyken-Straße

Hausbruch - Straßenbauarbeiten in Hausbruch: Von Mittwoch, 6. bis Freitag, 8. März, finden in der Georg-Heyken-Straße Instandsetzungsarbeiten an dem Straßenablauf (Trumme) statt. Ein Fahrstreifen wird für zwei Tage gesperrt.

Aufgrund der Trummen-Instandsetzung in der Georg-Heyken-Straße (zwischen den beiden Autobahn-Rampen der Anschlussstelle Hausbruch) wird vom 6. bis 8. März ein Fahrstreifen gesperrt. Für den Kraftfahrzeugverkehr wird eine Lichtsignalanlage eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht betroffen.