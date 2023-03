Bendestorf: Drei Pkw aufgebrochen und ausgeschlachtet – Polizei sucht Zeugen

Bendestorf - In der Nacht zu Montag sind an der Straße Sonnenberg drei Pkw von unbekannten Tätern aufgebrochen und ausgeschlachtet worden. Aus einem BMW entwendeten die Täter Navigationssystem, Lenkrad und Armaturenbrett, nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten.

Bei einem Porsche schnitten die Diebe die Frontscheinwerfer aus der Karosserie. Außerdem entwendeten sie das Display aus dem Armaturenbrett.

Bei einem Mercedes stahlen die Unbekannten Lenkradschaltung und ein Steuerungselement aus der Mittelkonsole.

Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt jeweils mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Sonnenberg aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850. cb