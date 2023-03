Winsen: Schlägerei mit 25 Personen in Flüchtlingsunterkunft

Winsen – Handfester Streit in einer Flüchtlingsunterkunft: Am Montag gegen 15 Uhr wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Bürgerweide gerufen. Dort war es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen. Nach Aussage des Sicherheitspersonals beteiligten sich etwa 25 Menschen an der Auseinandersetzung, bei der sie auch mit Schlaggegenständen aufeinander losgegangen waren.

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Ein Bewohner kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Andere Beteiligte wiesen Rötungen auf.

Gegen sieben Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren wurden Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen zwei Bewohnern, mit denen sich in der Folge jeweils andere Bewohner solidarisierten. cb