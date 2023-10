Brennender Pkw in Tostedt: 57-Jähriger beleidigt und schubst Einsatzkräfte

Tostedt – Ein 57-jähriger Mann hat in Tostedt Einsatzkräfte der Feuerwehr beleidigt und geschubst. Am Montag gegen 12.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Parkplatz eines Kaufhauses an der Poststraße gerufen. Der Fahrer eines mit Gas angetriebenen Pkw hatte während der Fahrt Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt und auf dem Parkplatz angehalten. Innerhalb kürzester Zeit brannte das Auto lichterloh.

Die Feuerwehr begann sofort nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten. Aufgrund der unklaren Gefahrensituation wurden Schaulustige von den Einsatzkräften aufgefordert, größeren Abstand zu dem brennenden Fahrzeug zu halten.



Ein 57-jähriger Mann beleidigte daraufhin zwei Feuerwehrangehörige. Einen schubste er sogar etwas beiseite. Daraufhin kamen die eingesetzten Polizeibeamten hinzu und leiteten Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte gegen den 57-Jährigen ein. Anschließend erteilten sie ihm einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache an dem Pkw aus. cb