Eversen: Einbruch in Einfamilienhaus

Appel - Einbrecher sind am Montag am Kiefernweg in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter waren auf ein Vordach geklettert und hatten von dort ein Fenster im Obergeschoss aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räume, fnden aber keine Beute.

An der Everser Dorfstraße, stiegen vermutlich dieselben Täter inur ein paar Stunden später durch ein Kellerfenster in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen einen Tresor mit, den sie in ein Auto hievten, mit dem sie flüchteten. Eine Bewohnerin hatte sich zwar während der Tat in ihrem Schlafzimmer aufgehalten und auch Geräusche gehört. Sie dachte aber, dass die von ihrem Mitbewohner stammten.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850. zv