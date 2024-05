Buchholz: 14-jährigem Halskette und Gucci-Cab geraubt - Polizei sucht Zeugen

Buchholz - Ein 14-Jähriger ist am Montag von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden. Die Tat ereignete sich gegen 15 Uhr in dem Wäldchen zwischen Soltauer Straße und Am Radeland. Die Gruppe von etwa sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren hatte den 14-jährigen zunächst aufgefordert, vom ZOB in Richtung des Wäldchens mitzugehen und dort seine Halskette und seine Gucci-Cap herauszugeben. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit ihrer Beute.

Im Zuge der Fahndung konnten ein 14- und ein 15-jähriger Beschuldigter identifiziert werden. Sie hatten zumindest das Basecap noch bei sich. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihre Smartphones wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die Gruppe aufgefallen ist und die möglicherweise Angaben zu den weiteren Beteiligten machen können. Hinweise bitte an Telefon 04181 2850. cb