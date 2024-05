Sieversen: 77-Jährige fährt auf Rosengartenstraße in den Gegenverkehr

Sieversen - Eine 77-jährige Frau hat gestern auf der Rosengartenstraße in Sieversen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 12.15 Uhr war die Frau mit ihrem Fiat in Richtung B3 unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet sie mit ihrem Wagen nach links in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Ford Explorer eines 61-jährigen Mannes.

Dieser hatte noch versucht, über den Gehweg auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß auch nicht mehr verhindern.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der 61-jährige blieb nach erster Einschätzung unverletzt, kam aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.