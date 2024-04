Buchholz: BMW X5 ausgeschlachtet

Buchholz -Ein BMW X5 ist in der Nacht zu Dienstag, 16.4.2024, von Dieben aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 8 Uhr machten sich die Täter an dem im Schlehenweg geparkten Fahrzeug zu schaffen.

Nachdem sie die Scheinwerfer mit schwarzer Farbe übersprüht und die Alarmanlage außer Kraft gesetzt hatten, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten zahlreiche Fahrzeugteile.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.