Neu Wulmstorf: Einbruch in Bäckereifiliale

Neu Wulmstorf – Am Mittwochmorgen kam es gegen 4.30 Uhr an der Lindenstraße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Die Täter hebelten zunächst eine Schiebetür auf, um in die Verkaufsräume zu gelangen.

Anschließend brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten Wechselgeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lindenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefon 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.