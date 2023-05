Buchholz: Brandstifter zündelt in Wald

Buchholz - An gleich zwei Stellen brannte es am Montagabend im Wald an der Bendestorfer Straße gegenüber des dortigen Parkplatzes. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie sich ausbreiten konnten.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen möchten sich unter Telefon 04181 2850 melden. zv