Harburg: Neun Jahre Haft für Messerattacke

Harburg - Vergangenen November attackierte ein 26 Jahre alter Afghane am Harburger Wochenmarkt von hinten einen Mann (27), den er in Haft kennengelernt hatte, und stach ihn nieder. Angeblich ging es um Schulden aus Drogengeschäften. Das SEK nahm den Messerstecher ein paar Tage später in Wilstorf fest.

Jetzt wurde der 26-Jährige vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Anschließend geht es in Sicherheitsverwahrung. Eine Rolle spielte dabei, dass der Verteilte im Alter von 18 Jahren schon einmal getötet hatte. Das Opfer war seine damalige Freundin gewesen. zv