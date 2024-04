Buchholz: Diebe stehlen Bargeld aus Kita

Buchholz - In der Brauerstraße kam es in der Nacht zu Montag zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr kletterten die Diebe über die Außentreppe zum ersten Obergeschoss des Hauses und brachen dort ein Fenster auf.

Anschließend durchsuchten sie die Räume und erbeuteten etwas Bargeld. Sie konnten unbemerkt entkommen. cb