Heimfeld: Tag der offenen Tür bei der TGH am 1. Mai

Heimfeld – Die TG-Heimfeld veranstaltet am Mittwoch, 1, Mai, ihren Tag der offenen Tür. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr präsentiert sich der Verein auf seiner Sportanlage am idyllischen Waldschlösschen den interessierten Gästen.

Auf dem Programm stehen Probetraining in Tennis und Hockey für Kinder und Erwachsene. Außerdem kann beim Krocket hineingeschnuppert werden. Die Heimfelder Ballschule stellt sich vor und es gibt eine große Tombola.

Außerdem stehen Tennisschläger-Test und-Beratung, Dosenwerfen, Kinderschminken, Hüpfburg und vieles mehr auf dem Programm. cb