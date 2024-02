Buchholz: Drei BMW aufgebrochen

Buchholz - Offenbar professionelle Autoknacker haben bereits in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In allen Fällen betraf es Autos der Marke BMW. In der Straße Am Butterberg entwendeten die Täter aus einem Fahrzeug ein Lenkrad.

In der Straße Uhlenberg wurden gleich mehrere Armaturen, sowie Außenspiegel von einem BMW gestohlen. Allein hier wird der Schaden mit 15.000 Euro beziffert.

Im Wilhelm-Raabe-Weg wurden von einem dort abgestellten BMW das Lenkrad und die Scheinwerfer ausgebaut.

Die Polizei sucht Zeugen. sie möchten sich unter Telefon 04181 2850 melden. zv