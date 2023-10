Buchholz: Einbrecher steigen in mehrere Häuser ein

Buchholz - Am Dienstag in der Zeit zwischen 17 und 22.30 Uhr, sind Einbrecher in mehrere Häuser im Bereich Lerchenweg, Buchholz, eingebrochen. Nachdem der oder die Täter jeweils Fenster oder Balkontüren aufgehebelt hatten wurden die Räume in den Häusern durchsucht.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Buchholz (04181/2850) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lerchenweges oder näherer Umgebung. cb