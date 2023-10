Buchholz: Große Suche nach vermissten Mann

Buchholz - Ein Großaufgebot hat am Dienstagvormittag im Bereich des Stadtteiches am Seppenser Mühlenweg nach einem Mann (84) gesucht, der an Demenz leidet. Er war bei einem morgendlichen Spaziergang mit Verwandten verschwunden. Die hatten nach erfolgloser eigener Suche Alarm geschlagen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DLRG suchten nach dem Mann. Dabei kamen auch Mantrailerhunde und eine Unterwasserdrohne zum Einsatz.

Die Suche konnte angebrochen werden, nachdem der Mann unversehrt wieder zu seinem Wohnort zurückkehrte. zv