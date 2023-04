Buchholz: Einbruch im Garten-Center

Buchholz - In der Nacht zu Dienstag wurde an der der Straße Am Haberkamp in das Garten-Center eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr.

Die Täter betraten zunächst das rückwärtige Gelände der Gärtnerei. Dort schlugen sie eine Scheibe ein, um die verschlossene Halle zu betreten. Im Büro brachen sie schließlich einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn komplett. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Straße Am Haberkamp aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 04181 2850 bei der Polizei zu melden.cb