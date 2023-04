Seevetal: Hallebäder an Feiertagen mit anderen Öffnungszeiten

Seevetal - An den kommenden Feiertagen gelten für die Hallenbäder in Hittfeld und Over abweichende Öffnungszeiten. Am Tag der Arbeit, 1. Mai, und an Himmelfahrt, 18. Mai, hat das Hallenbad Hittfeld von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Hallenbad in Over bleibt an diesen Tagen geschlossen. An den beiden Pfingstfeiertagen Ende Mai bleiben beide Hallenbäder geschlossen.

Die Seevetaler Freibadsaison startet in diesem Jahr am Sonnabend, 20. Mai. Kinder und Jugendliche haben an diesem Tag freien Eintritt und können das sommerliche Badevergnügen im Hittfelder Freibad genießen. An Pfingstsonntag, 28. Mai, und Pfingstmontag, 29. Mai, kann im Freibad von 10 bis 20 Uhr gebadet werden.

Das Hallenbad Hittfeld bleibt ab 20. Mai bis Anfang September für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Das Frühschwimmen findet bis einschließlich 4. Juli noch im Hallenbad statt und wechselt anschließend ins Freibad. wg