Buchholz: Erneut wurden zwei Autos aufgebrochen

Buchholz – Die Serie der Autoaufbrüche im Landkreis Harburg reißt nicht ab. Dieses Mal wurden am Montag zwei Fahrzeuge in aufgebrochen und Teile ausgebaut. Am Montag gegen 3.20 Uhr, brachen Unbekannte einen BMW auf, der im Taubenweg an der Straße geparkt war. Die Täter öffneten hierzu gewaltsam die Fahrertür und bauten anschließend zahlreiche Teile aus dem Cockpit aus.

Im Habichtweg wurde am Montagvormittag der Aufbruch eines E-Klasse Mercedes festgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. Bei diesem Fahrzeug schlugen die Täter eine Scheibe ein, um in den Wagen zu gelangen. Anschließend bauten sie das Lenkrad sowie das Multimedia-System aus und entwendeten es mitsamt der Sommerräder, die neben dem Fahrzeug lagen.

Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Euro Bereich. Zusammenhänge zwischen beiden Tatorten werden geprüft. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden. cb