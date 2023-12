Rosengarten: A261 nach Unfall voll gesperrt

Rosengarten – Nach einem Auffahrunfall auf der A261 in Höhe Rosengarten musste die Autobahn am Montag voll gesperrt werden. Ein 32-jähriger Mann hatte einen Unfall in Fahrtrichtung Hamburg verursacht.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr nahezu ungebremst auf einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Warnanhänger aufgefahren. Mit diesem war eine Tagesbaustelle abgesichert worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger in den davor angekuppelten Lkw geschoben. In diesem Fahrzeug befanden sich glücklicherweise keine Mitarbeiter mehr.

Der 32-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beiden Lkw sowie dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt schätzt die Polizei die Schadenshöhe auf rund 130.000 Euro.

Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg bis etwa 19 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge. cb