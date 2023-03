Buchholz: Fahrradbox aufgebrochen und E-Bike gestohlen

Buchholz - Ein Victoria E-Trekking-Rad im Wert von rund 3000 Euro ist am Montag von Unbekannten gestohlen worden. Das Rad war gegen 6 Uhr in einer Fahrradbox auf dem Bahnhofsvorplatz an der Rütgersstraße eingeschlossen worden.

Als die Eigentümerin gegen 17.40 Uhr wieder zurückkam, stellte sie den Diebstahl des Rades fest. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850. cb