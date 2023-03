Neuwiedenthal: Informationsnachmittag zur DRK-Tagespflege

Neuwiedenthal - Das Nachbarschaftscafé Neuwiedenthal lädt am Donnerstag, 23. März, in den Striepensaal am Striepenweg 40 in Neuwiedenthal zur Informationsveranstaltung "Tagespflege" ein.

Janina Regel und Anna Bachmeier von der DRK-Tagespflege Süderelbe geben von 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14.50 Uhr) einen Einblick, was in einer Tagespflege passiert und welche Möglichkeiten sie für Gäste und Angehörige bieten.

Wer sich Gesellschaft und Aktivitäten wünscht, aber die längste Zeit des Tages allein in der Wohnung verbringt, der sollte sich über diese Angebote informieren. Auch für Angehörige von Demenzkranken oder Pflegebedürftigen sehr interessant. cb