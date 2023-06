Buchholz: Gefährliche Körperverletzung auf Bahnhofsvorplatz

Buchholz - Auf dem Bahnhofsvorplatz an der Lindenstraße kam es am Dienstag zu Streitigkeiten zwischen einem 23-jährigen und einem 40-jährigen Mann. Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei gerufen, nachdem der 23-Jährige im Verlauf des Streites plötzlich ein Schälmesser aus der Tasche gezogen und den 40-Jährigen damit oberflächlich am Arm verletzt hatte. Anschließend flüchtete der Täter.

Er konnte im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Das Messer stellten die Beamten bei ihm sicher. Der 23-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über drei Promille. Der 40-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. cb