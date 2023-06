Personalmangel: Hallenbad in Over bleibt geschlossen

Over - Das Hallenbad in Over muss von kommendem Sonntag, 18. Juni, bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, vorübergehend für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen bleiben. Hintergrund ist Personalmangel. Das teilte die Gemeinde Seevetal mit.

Das Vereins‐ und Schulschwimmen ist von der Schließung nicht betroffen. Badegäste sind herzlich willkommen im Hittfelder Freibad, das Schwimmbad kann zu den bekannten Öffnungszeiten besucht werden, teilte die Gemeinde mit. cb