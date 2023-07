Buchholz: Handtaschenraub auf Bahnhofs-Parkplatz

Buchholz - Am Montag ist es auf dem "Park and Ride" Schotterparkplatz am Buchholzer Bahnhof zwischen 12 und 12.30 Uhr zu einem Raub gekommen. Gerade als eine 27-jährige Frau aus Hamburg ihre Handtasche aus dem Kofferraum ihres Autos genommen hatte, näherte sich der Täter von hinten und schubste sie zu Boden.

So konnte er ihre schwarze Handtasche mit einer größeren Menge Bargeld greifen und in Richtung der blauen Brücke flüchten.

Der Täter wird als männlich, dunkelhäutig und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine auffällige rote Jacke getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder dem Täter geben können, nimmt die Polizei Buchholz telefonisch unter der Telefonnummer 04181- 2850 entgegen. cb