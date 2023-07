Winsen: Angeblicher Handwerker klaut 88-Jähriger den Schmuck

Winsen - Ein angeblicher Handwerker erbeutete bei einer 88-jährigen Frau in der Niedersachsenstraße in Winsen Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro. Unter dem Vorwand, alle Räumlichkeiten aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarwohnung begutachten zu müssen, verschaffte er sich am Sonntag gegen 12 Uhr Zugang zu allen Zimmern in der Wohnung.

Der angebliche Handwerker war etwa 1,90 Meter groß, schlanke Statue, dunkle Haare, etwa 40 Jahre alt. Er trug eine Jeanshose und ein T-Shirt.

Nachdem diese Person die Wohnung verlassen hatte und mit einem schwarzen Kleinwagen davongefahren war, stellte die Frau fest, dass mehrere Schubladen geöffnet wurden und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet worden war. Die Polizei Winsen nimmt unter der Telefonnummer 04171/7960 Hinweise entgegen. cb